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        Eskişehir'de halasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tartıştığı halasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 10:25 Güncelleme: 28.01.2024 - 10:33
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        Eskişehir'de halasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tartıştığı halasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Ihlamurkent Mahallesi'nde Süleyha Y. (23) ile halası Naciye Yılmaztürk (63) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyha Y, halası Naciye Yılmaztürk'ü bıçakla yaraladı.

        Komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, Naciye Yılmaztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Gözaltına alınan Süleyha Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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