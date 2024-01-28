Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Tartıştığı halasını bıçakla öldürdü

        ESKİŞEHİR'deSüleyha Yılmaztürk (23), tartıştığı halası Naciye Yılmaztürk'ü (63) bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 10:07 Güncelleme: 28.01.2024 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı halasını bıçakla öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR'deSüleyha Yılmaztürk (23), tartıştığı halası Naciye Yılmaztürk'ü (63) bıçaklayarak öldürdü.

        Odunpazarı ilçesine bağlı Ihlamurkent Mahallesi´nde Süleyha Yılmaztürk, evde halası Naciye Yılmaztürk ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Süleyha Yılmaztürk, tartışma sırasında Naciye Yılmaztürk'ü bıçakladı. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Naciye Yılmaztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Süleyha Yılmaztürk, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yılmaztürk, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        ABD'de Teksas krizi!
        ABD'de Teksas krizi!
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Bağışıklık sistemi yetersizliği ne zaman taranmalı?
        Bağışıklık sistemi yetersizliği ne zaman taranmalı?
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        Özel: Anahtar Ankaralılarda
        Özel: Anahtar Ankaralılarda
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Hatipoğlu: "Siyasi nezakete örnek teşkil eden kampanya sürecimiz bu şekilde...
        Hatipoğlu: "Siyasi nezakete örnek teşkil eden kampanya sürecimiz bu şekilde...
        Eskişehir'deki atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu
        Eskişehir'deki atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu
        Eskişehir'deki çöplükte bebek cesedi bulundu
        Eskişehir'deki çöplükte bebek cesedi bulundu
        Özgür Özel: Yolumuz, kurulan her türlü tuzak ve kumpasa karşı Türkiye ittif...
        Özgür Özel: Yolumuz, kurulan her türlü tuzak ve kumpasa karşı Türkiye ittif...
        CHP Genel Başkanı Özel, Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu:
        Nebi Hatipoğlu, Cumhur İttifakı Eskişehir Buluşması'na katıldı
        Nebi Hatipoğlu, Cumhur İttifakı Eskişehir Buluşması'na katıldı