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        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığına Gürhan Albayrak atandı

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan'ın Genel Merkez'in kendisine tevdi ettiği yeni görevin ardından yerine Gürhan Albayrak'ın atandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 09:53 Güncelleme: 29.01.2024 - 09:54
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığına Gürhan Albayrak atandı
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan'ın Genel Merkez'in kendisine tevdi ettiği yeni görevin ardından yerine Gürhan Albayrak'ın atandığı bildirildi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının takdirleriyle AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı görevine Gürhan Albayrak'ın atandığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleyman Reyhan, bugüne kadar 3 kez il başkanlığı görevine layık görüldüğü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yol arkadaşı olmanın, teşkilatın her kademesinde hizmet etmenin ve vefa göstermenin kendisi için büyük bir onur olduğunu kaydeden Reyhan, "AK Parti'de görev yapan tüm başkanlarımız ve teşkilat üyelerimiz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya gelmiştir. Tüm dava arkadaşlarım teşkilatımızın her kademesinde aynı heyecanla ve samimiyetle çalışmaktadır. AK Parti'ye gönül vermiş teşkilat üyelerimiz arasında ak dava için hizmette ve hayırda yarış vardır. Hangi kademede olursa olsun samimiyetle ve gayretle çalışmak vardır. Genel Merkezimizin şahsıma tevdi ettiği yeni görev nedeniyle siyasi hayatıma farklı bir vazifede devam edeceğim." dedi.

        Eskişehir'in de 31 Mart Yerel Seçimlerinde tüm teşkilatla birlikte çalışıp başta Büyükşehirde Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu olmak üzere ilçelerin tamamına AK Parti'nin damgasını vuracağını aktaran Reyhan, şunları kaydetti:

        "Bu vesileyle milletvekillerimize, mahalle başkanlarına, ilçe başkanlarına ve yönetim kurullarına, kadın ve gençlik kolları başkan ve yönetim kurullarına, belediye başkan adaylarımıza ve belediye meclis üyelerine ve tüm teşkilat üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Gün, el ele verme, gönül gönüle verme zamanıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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