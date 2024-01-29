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        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'de, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 09:53 Güncelleme: 29.01.2024 - 09:56
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        Eskişehir'de asayiş
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        Eskişehir'de, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, 2 şüpheliden 126 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        - Polise mukavemette bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir ekip tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan araç ve sürücüsü hakkında gerekli kontrollerin yapıldığı sırada görevli polis memurlarına mukavemette bulunan C.A. O.A. ve H.A. gözaltına alındı.

        Aracı çilingir vasıtasıyla açarak arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirdi.

        Şüpheliler hakkında işlemler devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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