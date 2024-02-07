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        Ocakta 195 kişi, trafik kazalarında öldü

        EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre; ocak ayında ülke genelindeki trafik kazalarında 195 kişi hayatını kaybetti; 23 bin 534 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 17:19 Güncelleme: 07.02.2024 - 17:25
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        Ocakta 195 kişi, trafik kazalarında öldü
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        EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre; ocak ayında ülke genelindeki trafik kazalarında 195 kişi hayatını kaybetti; 23 bin 534 kişi yaralandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ocak ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri ve aralık ayında meydana gelen trafik kazalarından mobese kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Bu verilere göre ocak ayında Türkiye genelinde 157'si ölümlü, 16 bin 64'ü yaralanmalı, 28 bin 498'i hasarlı olmak üzere toplam 44 bin 719 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 195 kişi hayatını kaybetti,  23 bin 534 kişi yaralandı.

        Kazalarda en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

        "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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