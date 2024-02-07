Eskişehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Eskişehir-Bursa kara yolunda meydana geldi. Gündoğdu Mahallesi mevkisinde yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Kanber Uygun'a, Abdurrahman G. (33) yönetimindeki 26 RY 597 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Uygun, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Uygun, burada kurtarılamadı. Abdurrahman G., ifadesi için polis merkezine götürülürken, Uygun'un 117 metre mesafedeki yaya üst geçidini kullanmadığı ve karşıya geçmek için kara yolundan yürüdüğü tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.