Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonu kapsamında 11 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

        Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4'ü tutuklu 11 kişi hakkında, "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:44 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonu kapsamında 11 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4'ü tutuklu 11 kişi hakkında, "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında iş bulma, kredi çekme, araç satın alma, tayin, atama gibi vaatlerle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 11 şüpheliyle ilgili başlattığı soruşturmayı tamamladı.

        Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 1,5 milyon lira dolandırdıkları ileri sürülen 22 mağdura kendilerini, "MİT personeli", "milletvekili", "Cumhurbaşkanlığı basın danışmanı", "üst düzey KOSGEP yetkilisi" ve "devlet görevlisi" olarak tanıtıp, işe yerleştirme, kredi çekme, tayin ve atama işlemleri gibi vaatlerde bulundukları yer aldı.

        İddianamede, şüphelilerin sınavsız kamu kurumlarına işçi ve memur yerleştirdikleri, görev başındaki memurları ise istedikleri yerlere atama ve tayin işlerini yapma vaadiyle kandırdıkları tespit edildi.

        Şüphelilerin kendilerine ulaşan kişilere, SGK primi eksik olan kişileri emekli ettikleri, icra borcu olanların borçlarını sildikleri, icradan yarı fiyatına araba aldıkları, KOSGEB'den yüklü miktarda hibe ve kredi kullandırdıklarını anlatıp, bu işlemler için belli miktarda para aldıklarına inandırarak, dolandırıcılık yaptıkları bilgisine yer verildi.

        İddianamede ayrıca şüphelilerden 3'ü hakkında 1 kez, 2'si hakkında 2 kez, 1'i hakkında 5 kez, 1'i hakkında 6 kez, 1'i hakkında 7 kez, 1'i hakkında 8 kez ve 2'si hakkında 15 kez hapis cezası talep edildi.

        Şüpheliler hakkında 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesine "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açıldı.

        Şüphelilerin kendilerini milletvekili, devlet görevlisi veya MİT personeli olarak tanıttıkları, gelen taleplere göre büründükleri kimlikleri değiştirdikleri, açık kimlik bilgilerini paylaşmadan, vaatler karşılığı aldıkları parayı kendi aralarında paylaştıkları, taleplerini soran mağdurları ise deprem ve seçim bahanesiyle oyaladıkları belirlendi.

        - Olay

        17 Nisan 2023'te İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında iş bulma, kredi çekme, araç satın alma, tayin, atama gibi vaatlerle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için özel çalışma yapmış, Eskişehir, İstanbul, Uşak ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Eskişehir'e getirilen 11 şüpheli arasında bulunan Recep Ç, Türker T, İsmail T. ve Okan S. "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanmış, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

        Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, mağdurlara ait belgeler ile tabanca ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        Taksiciyi vahşice öldüren caniye istenen ceza belli oldu!
        Taksiciyi vahşice öldüren caniye istenen ceza belli oldu!
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        10 katil balina buzda sıkıştı
        10 katil balina buzda sıkıştı
        Maganda bu kez iki tekerle geldi! Genç kadına dehşeti yaşattı
        Maganda bu kez iki tekerle geldi! Genç kadına dehşeti yaşattı
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        'Yasak aşk' katili aranıyor!
        'Yasak aşk' katili aranıyor!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de üst geçidin ayağına çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı
        Eskişehir'de üst geçidin ayağına çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı
        Eskişehir'de 6 şubat depremleri konulu fotoğraf sergisi açıldı
        Eskişehir'de 6 şubat depremleri konulu fotoğraf sergisi açıldı
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu kentsel dönüşüm projel...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu kentsel dönüşüm projel...
        Eskişehir'de tankerle çarpışan hafif ticari araçtaki kadın öldü, eşi yarala...
        Eskişehir'de tankerle çarpışan hafif ticari araçtaki kadın öldü, eşi yarala...
        Hafif ticari araç, TIR'a çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        Hafif ticari araç, TIR'a çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        Beyin kanaması geçirip 4,5 ay yoğun bakımda kaldı; yeniden hayata dönmek be...
        Beyin kanaması geçirip 4,5 ay yoğun bakımda kaldı; yeniden hayata dönmek be...