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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu kentsel dönüşüm projelerini anlattı:

        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, "Kentsel dönüşümü bekleyen 40 hektar alanımız var. Bu alanlarda mevcut CHP Belediyesince 25 yıl geçmesine rağmen sadece 3 blok halinde 24 daire kentsel dönüşüme sokulmuştur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 15:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 15:42
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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu kentsel dönüşüm projelerini anlattı:
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        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, "Kentsel dönüşümü bekleyen 40 hektar alanımız var. Bu alanlarda mevcut CHP Belediyesince 25 yıl geçmesine rağmen sadece 3 blok halinde 24 daire kentsel dönüşüme sokulmuştur." dedi.

        Hatipoğlu, şehirde kentsel dönüşüm ve deprem riskine karşı yapılması planlanan projeleri bir davet salonunda düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ili ve 14 milyon kişiyi doğrudan etkilediğini, 10 binlerce binanın yıkıldığını hatırlatan Hatipoğlu, ilk andan itibaren devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde seferber olduğunu, büyük yıkımın izlerini silmek, kentleri yeniden inşa ve ihya etmek için gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

        Eskişehir'de 20 Şubat 1956 yılında 6,4 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini anımsatan Hatipoğlu, üzerinden fay geçen bu kentte depreme dayanıklı yapı stokunun oluşturulması gerektiğinin uzmanlarca hatırlatıldığını dile getirdi.

        Türkiye'de meydana gelen her deprem sonrası valilikler tarafından belediyelere yönelik yapılması gerekenlerin hatırlatıldığını belirten Hatipoğlu, "Eskişehir'de ve çevresinde oluşacak depremlere yaklaşılırken halen afet riski karşısında nasıl bir strateji izleyeceğine dair hiçbir çalışma yoktur. 100 binin üzerinde bağımsız konut biriminin 1999 öncesi yapıldığı ve dönüşüme ihtiyaç olduğu, sadece risk arz eden caddelerde 50 bine yakın hemşerimizin yaşadığı göz önüne alınarak acil çözümler üretilmelidir." dedi.

        İl merkezindeki kentsel dönüşüm alanlarının belediyelerin sorumluluğunda olduğunu aktaran Hatipoğlu, büyükşehir belediyesinin teklifiyle onaylanan riskli alan içindeki toplam bina sayısının 1026, hane sayısının 4 bin 500 olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri aktardı:

        "Odunpazarı Belediyesinin teklifiyle onaylanan Gündoğdu riskli alan içinde toplam bina sayısı 774, toplam hane sayısı 1091'dir. Yine Odunpazarı Belediye Başkanlığının teklifiyle onaylanan küçük sanayi riskli alanında toplam iş yeri sayısı 1800, toplam konut sayısı 440'tır. Bunun yanında belediye kanunu kapsamında kentsel dönüşüm alanına ilan edilmiş olan Gündoğdu 1, 2 ve 3 alanları, yaklaşık 40 hektar alan büyüklüğündedir."

        - "10 binlerce vatandaşımız hala risk altında"

        Şehir merkezindeki 7 mahallenin depreme yönelik riskli alan olduğunu ve 56 hektarlık bir kısmı kapsadığını dile getiren Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu kentsel dönüşüm alanında yaklaşık 4 bin 500 hane var. Bu alanın riskli alan ilan edilme tarihi 2013 yılıdır. 2013 tarihinden itibaren yaklaşık 10 yıl geçmesine rağmen burada oturan yaklaşık 15 bin vatandaşımız için hala hiçbir şey yapılmamıştır. 2010 yılında riskli alan ilan edilen 66 hektarlık küçük sanayi sitesi riskli alanı. Gündoğdu, Emek, Yenidoğan ve Erenköy mahallelerini kapsıyor. Burada da hiçbir çalışma şu ana kadar yapılmadı. 10 binlerce vatandaşımız hala risk altında her akşam yataklarına yatmaktadır. Üçüncü alan 2013 yılında riskli alan ilan edilen Gündoğdu Mahallesi. Burası da yaklaşık 5 bin vatandaşımızı ilgilendiriyor."

        - "25 yılda sadece 24 daire kentsel dönüşüme sokulmuştur"

        Kentteki riskli alanların toplamının 150 hektar olduğunu belirten Hatipoğlu, "Kentsel dönüşümü bekleyen 40 hektar alanımız var. Bu alanlarda mevcut CHP Belediyesince 25 yıl geçmesine rağmen sadece 3 blok halinde 24 daire, kentsel dönüşüme sokulmuştur." dedi.

        Tepebaşı ilçesinde 18 mahallede çok yüksek ve yüksek sıvılaşma potansiyeli olan alan bulunduğunun altını çizen Hatipoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

        "Odunpazarı ilçesinde ise 4 mahalle bulunmaktadır. Bunlarda da çok ciddi popülasyon var. Tepebaşı ilçesinde ikamet edenlerin yüzde 44'ünün çok yüksek ve yüksek sıvılaşma potansiyeli mahallelerde olduğunu görülmektedir. Odunpazarı'nda yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 15'i toprak sıvılaşma oranı çok yüksek risk altında yaşamaktadır. Burayla da ilgili acil çözüm aranmaktadır ve bununla ilgili belediyemizin de hiçbir çalışma yapmadığı bugün itibarıyla görülmektedir. Tepebaşı'nda Ertuğrulgazi, Hoşnudiye, Eskibağlar, Yenibağlar, Güllük, Cumhuriye, Mamure, İhsaniye, Mustafa Kemal Paşa, Işıklar, Fatih, Kumlubel, Zafer, Şarhöyük, Şeker, Fevzi Çakmak, Batıkent, Zincirlikuyu mahallelerinde, Odunpazarı'nda ise İstiklal, Kırmızıtoprak, Vişnelik ve Sümer mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımız risk altındadır."

        Hatipoğlu, göreve gelmeleri halinde olası depremler sonrası can ve mal kaybının yaşanmaması için büyükşehir belediyesi olarak tüm planlamalarını depreme dayanıklı, kimlikli, yatay mimariyi esas alan ve kimseyi mağdur etmeyen bir anlayışla yapacaklarını vurguladı.

        - "Yaklaşık 30 bin civarında konut yenilenecek"

        Hatipoğlu, 25 yıldır yapılamayan kentsel dönüşümün seçime 3 ay kala gündeme alınması ve gelecek ay bu konuyla ilgili temel atılacağının söylenmesinin manidar olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

        "31 Mart'tan sonra seçimi kazanmam durumunda hızlıca bu kentsel dönüşüm için gerekli imar düzenlemelerini yapıp hem çok riskli alanlarda, belirlenen 3 alanda hızlıca kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz hem de fay hattının devamında ve yanlarında olan, toprak sıvılaşma problemi yüksek riskli yerleri de belirleyip oralarda da hızlı bir dönüşüme gireceğiz. Bu dönüşümle birlikte bizim tahminimiz bu 4 yıl sürecek bir dönüşümdür. Yaklaşık 30 bin civarında konut yenilenecek."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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