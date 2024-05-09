Özgür Özel'den Bakan Şimşek'e: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak (2)

BELEDİYELERİZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığı ziyaretinin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi makamında ziyaret etti. Belediye girişinde karşılanan Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da eşlik etti. CHP Genel Başkanı Özel, Yılmaz Büyükerşen’in yerine aday gösterdikleri Ayşe Ünlüce’nin seçimi kazanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Büyükerşen’in CHP’li belediyeler için kurulan komisyonda olduğunu hatırlatan Özel, şöyle konuştu:

“Burada bizi hep Yılmaz Büyükerşen hocamız karşılıyordu. Bundan da büyük bir gurur ve onur duyuyorduk. Tabi bütün başarı hikayeleri, bir veda ile sonlanıyor ama o vedaya bir vefanın eşlik etmesi çok önemli. Vefalı bir veda oldu. Yılmaz Büyükerşen hocamızın Eğitim, Eşgüdüm ve Denetim Komisyonu’ndaki koordinatörlüğünü çok önemsiyoruz. Hocamızın ardından genç bir Cumhuriyet kadınını görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kadınların daha çok yönetim kademelerinde yer almasını istiyoruz. Aydın artık yalnız değil. Eskişehir’de İç Anadolu’ya doğru, Tekirdağ ile Trakya’ya doğru kadın Büyükşehir Belediye Başkanlarımız iki önemli adım daha attınız. Ümit ediyoruz gelecekte 30 büyükşehir belediyesine 15 kadın aday gösterelim. Kazandıklarımızın yarısı kadın belediye başkanları olsun. Eskişehirliler iyi yönetimi, liyakatli yönetimi, şehre sadakati ve en önemlisi de kent suçu işlemeden, kenti bir rant alanı olarak değil, hizmet alanı olarak gören Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkçı belediyeciliğini ödüllendirdi. Bu büyük başarı hikayesinin döneminizde artarak, taçlanarak devam etmesini ümit ederek tüm Cumhuriyet Halk Partililer adına hem kutluyor hem teşekkür ederim.”