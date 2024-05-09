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        CHP Genel Başkanı Özel, Eskişehir'deki CHP'li belediye başkanlarını ziyaret etti:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Eskişehirliler iyi yönetimi, liyakatli yönetimi, şehre sadakati ve en önemlisi de kent suçu işlemeden, kentin rantını kente çevirerek, kenti bir rant alanı değil hizmet alanı olarak gören Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı belediyeciliğini ödüllendirdi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 19:05 Güncelleme: 09.05.2024 - 19:05
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        CHP Genel Başkanı Özel, Eskişehir'deki CHP'li belediye başkanlarını ziyaret etti:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Eskişehirliler iyi yönetimi, liyakatli yönetimi, şehre sadakati ve en önemlisi de kent suçu işlemeden, kentin rantını kente çevirerek, kenti bir rant alanı değil hizmet alanı olarak gören Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı belediyeciliğini ödüllendirdi." dedi.

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ziyaret eden Özel, belediye başkanlığı koltuğunda bir cumhuriyet kadınını görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Büyükşehir belediyelerinde kadın belediye başkanlarının bulunmasından mutlu olduklarını anlatan Özel, şöyle konuştu:

        "Aydın artık yalnız değil. Eskişehir'le İç Anadolu'ya doğru, Tekirdağ'la Trakya'ya doğru kadın büyükşehir belediye başkanlarımız iki önemli adım daha attınız. Ümit ediyoruz gelecekte 30 belediyeye 15 kadın aday gösterelim. Kazandıklarımızın yarısı kadın belediye başkanları olsun. Tabi bunlar sizin göstereceğiniz başarı, ihtimam ve halkın size göstereceği teveccühle doğru orantıda olacak. Önemli bir zorluğu ve eşiği açtınız. Sizin liyakatinizden, becerinizden, mesleğinize, yaptığınız görevinize hakimiyetlerinizden kimsenin şüphesi yoktu. Yılmaz Büyükerşen öylesine önemli, öylesine marka bir isim ki bilsin ki 'yeri dolmaz' denilecek bir ismin yerine aday olmak ve seçimde bu başarıyı göstermek çok önemliydi. "

        Özel, seçim döneminde en çok ziyaret ettiği üçüncü kentin Eskişehir olduğunu bildirdi.

        Seçim sonuçlarının emeklerini boşa çıkarmadığını ifade eden Özel, şunları kaydetti:

        "Eskişehirliler iyi yönetimi, liyakatli yönetimi, şehre sadakati ve en önemlisi de kent suçu işlemeden, kentin rantını kente çevirerek, kenti bir rant alanı değil hizmet alanı olarak gören Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı belediyeciliğini ödüllendirdi. Pandemide hesaplarına el konulan bir aşevini, 25 yıl boyunca insanlara emek vermiş olması, aç karınları doyurması, bir sıcak çorbayı sağlamasının ne demek olduğunu bütün Türkiye gördü. Bütün Türkiye'ye gösterdiniz. Bundan sonra da sizin buradaki başarılarınızı hem Yılmaz Hoca hem sizler aracılığıyla diğer belediyelerimizle ortaklaştırmanın ve devamında bu markalaşmış iyi kamu hizmetinin genelde Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidarın kapılarını aralamasının ümidi ve heyecanı içindeyiz. İyi bir yolda hep birlikte yürüyoruz."

        Özel, Avrupa Konseyi tarafından kurulan Demokratik Yönetim İçin Uzmanlık Merkezi'nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesine verdiği Demokratik Yönetişimin 12 ilkesini taşıyan kristal ödül için Ünlüce'yi tebrik etti.

        - "Sosyal demokrat anlayış, Eskişehir halkı tarafından ödüllendirildi"

        Daha sonra Özel, beraberindeki CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a ziyarette bulundu.

        Özel, Eskişehir'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin gurur duyduğu bir ekibe sahip olduğunu belirterek, kentteki uyum ve dayanışmanın başarıyı getirdiğini vurguladı.

        Cumhuriyet Halk Partisi'nin Eskişehir'deki başarısının her seferinde kendini aştığına değinen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Eskişehir yıllar öncesine gidildiğinde CHP'nin kalesi olmayan, hatta merkez sağın kalesi olan bir yerdi. Bugün geldiğimiz noktada önce belediye alınıp, sonra merkez ilçe belediyeleri alınıp ardından belediye meclisi çoğunluğu sağlandıktan sonra bu seçimde Eskişehir nüfusunun yüzde 96'sının Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetiliyor olması hepimiz açısından çok büyük bir onur. Burada belediye başkanlarımızın yönetim anlayışlarının çok büyük önemi var. Meslek örgütlerine, sendikalara alan açan, onların sözünü dinleyen, eleştiriden korkmayan ve ortak katılımcı bir anlayışla kenti yöneten sosyal demokrat anlayış, Eskişehir halkı tarafından ödüllendirildi. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat politikalar uyguluyor ama burada ayrımcılık yapmıyor. Sadece onu solculara yapmıyor. Aksine hem merkez sağdan hem her siyasi taraftan seçmenleri kucaklamayı biliyor. Bu da ayrımcı olmayan bir hizmet anlayışının takdir gördüğünü ve yüreklendirildiğini gösteriyor. Bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye genelinde de nüfusun 65'ine, ekonominin yüzde 80'ine, toplanan verginin yüzde 86'sına hizmet edecek bir yetkiyi halktan alması bunu ülke genelinde yaymasıyla mümkün oldu."

        Özel, belediye başkanlarının başarılarıyla övündüklerinin altını çizerek, "Bu gelecekte bize 2028'de planlanan ama halkımız ne zaman isterse o zaman yapılacak seçimde en büyük güvencemiz sizlerin bu etkili, adil, şeffaf ve israfa değil hizmete dayalı, yandaşı değil, vatandaşı kayıran anlayışınız olacak." diye konuştu.

        Odunpazarı Belediyesinin ardından beraberindekilerle Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret eden Özel, belediye çalışmalarının örnek gösterildiğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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