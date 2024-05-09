Eskişehir'de internetten yağ ve şeker satma vaadiyle 43 kişiyi dolandıran 6 şüpheli yakalandı

Eskişehir merkezli 4 ilde internet üzerinden piyasadan daha ucuza satılık toz şeker ve yağ satışı ilanı vererek 43 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin bir sosyal medya platformunda piyasadan daha uyguna satılık toz şeker ve yağ satışı ilanı verdiği ve talep eden vatandaşlardan ücretini alarak iletişimi sonlandırdığı tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerince gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili Hatay, Muğla ve Erzurum'un da aralarında bulunduğu 4 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.