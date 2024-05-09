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        Eskişehir'de internetten yağ ve şeker satma vaadiyle 43 kişiyi dolandıran 6 şüpheli yakalandı

        Eskişehir merkezli 4 ilde internet üzerinden piyasadan daha ucuza satılık toz şeker ve yağ satışı ilanı vererek 43 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 11:39 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:39
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        Eskişehir'de internetten yağ ve şeker satma vaadiyle 43 kişiyi dolandıran 6 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir merkezli 4 ilde internet üzerinden piyasadan daha ucuza satılık toz şeker ve yağ satışı ilanı vererek 43 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin bir sosyal medya platformunda piyasadan daha uyguna satılık toz şeker ve yağ satışı ilanı verdiği ve talep eden vatandaşlardan ücretini alarak iletişimi sonlandırdığı tespit edildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerince gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili Hatay, Muğla ve Erzurum'un da aralarında bulunduğu 4 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda kimlikleri belirlenen şüpheliler İ.S, U.U, M.A.K, M.K.S, A.C.K. ve Y.S. yakalandı.

        6 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmalarda, ülke genelinde 43 olay aydınlatıldı.

        Operasyonlarda yapılan aramalarda 44 cep telefonu, 69 banka kartı, 19 sim kart, 1 tablet, 3 bilgisayar, 2 taşınabilir bellek ve yaklaşık 50 bin lira nakit para, dolar ve Kuveyt dinarı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüphelilerin buradaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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