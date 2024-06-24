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        Hamamda düşüp bayıldı, hastaneye götürülürken duran kalbi yeniden çalıştırıldı

        ESKİŞEHİR'de gittiği hamamda rahatsızlanıp bayılan ve başını çarpan Mehmet A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 16:50 Güncelleme: 24.06.2024 - 16:55
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        Hamamda düşüp bayıldı, hastaneye götürülürken duran kalbi yeniden çalıştırıldı
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        ESKİŞEHİR’de gittiği hamamda rahatsızlanıp bayılan ve başını çarpan Mehmet A.’nın (70) ambulansla hastaneye kaldırılırken duran kalbi, sağlık ekibinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Mehmet A., hastanede tedaviye alındı.

        Odunpazarı ilçesi Hamamyolu Caddesi’ndeki hamama giden Mehmet A., bir süre sonra rahatsızlanıp yere düştü ve başından yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi hamamda yapılan Mehmet A., sedyeyle ambulansa taşındı. Mehmet A., hastaneye götürülürken yolda kalbi durdu. Sağlık ekibinin müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Mehmet A., Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Mehmet A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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