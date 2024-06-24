Hamamda düşüp bayıldı, hastaneye götürülürken duran kalbi yeniden çalıştırıldı

Odunpazarı ilçesi Hamamyolu Caddesi’ndeki hamama giden Mehmet A., bir süre sonra rahatsızlanıp yere düştü ve başından yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi hamamda yapılan Mehmet A., sedyeyle ambulansa taşındı. Mehmet A., hastaneye götürülürken yolda kalbi durdu. Sağlık ekibinin müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Mehmet A., Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Mehmet A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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