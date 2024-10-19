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        Model uçak ve helikopter tutkunları, Eskişehir'deki festivalde buluştu

        ESKİŞEHİR'deSivrihisar Havacılık Merkezi'nin bu yıl 5'incisini kez düzenlediği 'Model Uçak ve Helikopter Festivali'nde, havacılık tutkunları bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 17:27 Güncelleme: 19.10.2024 - 17:30
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        Model uçak ve helikopter tutkunları, Eskişehir'deki festivalde buluştu
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        ESKİŞEHİR'deSivrihisar Havacılık Merkezi'nin bu yıl 5'incisini kez düzenlediği 'Model Uçak ve Helikopter Festivali'nde, havacılık tutkunları bir araya geldi. Festivale katılanlar, model uçak ve helikopterlerle yapılan gösterileri ilgiyle izledi.

        Sivrihisar Havacılık Merkezi, bu yıl 'Model Uçak ve Helikopter Festivali'nin 5'incisini düzenledi. Necati Artan Tesisleri'ndeki festivale, 50'ye yakın model uçak tutkununu katıldı. Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu olan Ali İsmet Öztürk, Bell-407 model helikopterle uçuş yaparak, festivale katılanlara gösteri yaptı. Gün boyu festivale katılan model uçak ve helikopter tutkunları, birçoğunu kendi tasarladığı model uçak ve helikopterleri ile havada hünerlerini sergiledi.

        'EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİ BİR ETKİNLİK OLUYOR'

        Sivrihisar Havacılık Merkezi Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Işıl Görenoğlu, festivalin 5'inci kez düzenlendiğini hatırlatarak, "Etkinliğimiz halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilmektedir. İsteyen bütün modelcilerimiz gelip, burada modellerini uçurabiliyorlar. Aynı zamanda izleyicilerimiz özellikle çocuklar, gençler burada çeşitli model uçak ve helikopterlerle tanışma fırsatını buluyorlar. Aynı zamanda da onlar için eğitici ve öğretici bir etkinlik oluyor. Aynı zamanda bugün de özellikle modelcilerimize bir sürpriz yaptık. Onları Bell-407 helikopterimizle uçurarak gökyüzüyle buluşturduk. Buraya katılan bütün modelcilerimizi ve ailelerini uçurduk. Yaklaşık 50'ye yakın modelcimiz uçuş yaptı. Hem eğleniyoruz hep birlikte hem modellerini uçuruyorlar hem gökyüzünde kendileri uçuyorlar, çok keyifli bir gün geçirdik" dedi.

        'BÖYLE BİR TESİS TÜRKİYE'DE YOK'

        Festivale katılan Gürsel Özçeri (63), tesisleri çok beğendiğini ve Türkiye için önemli olduğunu belirterek, "Buranın kurucusu olan Ali İsmet Öztürk'e çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir tesisin Türkiye'de olması, çok muhteşem bir şey. Bunu sağladığı için tekrar teşekkür ederiz. Böyle bir tesis gerçekten Türkiye'de yok" diye konuştu. Model uçak tutkusunun küçük yaşlarda başladığını kaydeden Özçeri, "Uçağım tamamen kendi el yapımım. Kendim imal ettim. Sadece motorları ithal. Onunla hobi olarak ilgileniyorum. 17 yaşından beri model uçaklarla ilgileniyorum. Bu alanda ilk eğitimimi THK İnönü Tesisleri'nde aldım. 1,5 ay planör eğitim kursuna gittim. Daha sonra model uçak ve pervaneli uçak konusunda kendi çabamla hobi olarak çalışmalarım oldu. Bu şekilde hobi olarak devam ediyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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