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        F-4 savaş uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılışının 50'nci yılı

        ESKİŞEHİR 1'inci Ana Jet Üssü Komutanlığı, F-4E Phantom II savaş uçağının Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılışının 50'nci yılı etkinliklerinde, 480'i yabancı, 800 havacılık fotoğrafçısı ile basın mensuplarına ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 15:27 Güncelleme: 17.11.2024 - 15:30
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        F-4 savaş uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılışının 50'nci yılı
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        ESKİŞEHİR 1’inci Ana Jet Üssü Komutanlığı, F-4E Phantom II savaş uçağının Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılışının 50’nci yılı etkinliklerinde, 480’i yabancı, 800 havacılık fotoğrafçısı ile basın mensuplarına ev sahipliği yaptı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, uçuş yapan 4 adet F-4E Phantom II savaş uçağına, gövdesinde Türk bayrağı, kuyruğunda ise Atatürk resminin olduğu F-4E Phantom II uçakla liderlik yaptı.

        F-4E Phantom II savaş uçağının Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılışının 50’nci yılı nedeniyle Eskişehir 1’inci Ana Jet Üssü Komutanlığı’nda etkinlik düzenlendi. Programa Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Hava Muharip Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın, askeri erkanın yanı sıra 480’i yabancı 800 kadar havacılık fotoğrafı ile basın mensupları yer aldı.

        1'inci Ana Jet Üs 111'inci Filo Komutanlığı’na (Panter Filo) bağlı 5 F-4E Phantom II savaş uçağı arka arkaya havalanarak Eskişehir semalarında uçuş yaptı. 4 savaş uçağına, gövdesinde Türk bayrağı, kuyruğunda ise Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı uçakla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu liderlik yaptı. Üsse iniş yapan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun kullandığı uçağı yerde, F-4E Phantom II uçağının Türkiye'ye ilk geldiği dönemde Filo Komutanı olarak görev yapan emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ergin Celesin’in yanı sıra protokol üyeleri karşıladı. Kadıoğlu ve beraberindekiler, F-4E Phantom II uçağının 50'nci yılı anısına hazırlanan yakıt drobunu imzaladı.

        Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, F-4E Phantom II uçağının 2 Eylül 1974'te ilk uçuşunu Eskişehir semalarında yaptığını ifade ederek, "Ben 13 yaşındayken ilk F-4E'leri havada gördüm. O zaman şöyle dua ettim; 'Allah'ım beni bu uçakların içerisinde uçurmayı nasip et. Başka da bir şey istemiyorum' Allah bana 3 bin saat bu uçakların içinde uçmayı nasip etti. Buna vesile olan sayın komutanımıza borçluyum. Hava Kuvvetleri’ne emeği geçen sayın komutanlarımıza büyük minnet borcu duyuyoruz. Hava Kuvvetleri bu günlere, onların emekleri sayesinde geldi. Şükranlarımızı arz ediyorum” dedi.

        Programa katılanlar etkinliklerin ardından F-4E Phanton II savaş uçakları önünde hatıra fotoğraf çektirdi.

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