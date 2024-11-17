F-4 savaş uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılışının 50'nci yılı

ESKİŞEHİR 1’inci Ana Jet Üssü Komutanlığı, F-4E Phantom II savaş uçağının Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılışının 50’nci yılı etkinliklerinde, 480’i yabancı, 800 havacılık fotoğrafçısı ile basın mensuplarına ev sahipliği yaptı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, uçuş yapan 4 adet F-4E Phantom II savaş uçağına, gövdesinde Türk bayrağı, kuyruğunda ise Atatürk resminin olduğu F-4E Phantom II uçakla liderlik yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, F-4E Phantom II uçağının 2 Eylül 1974'te ilk uçuşunu Eskişehir semalarında yaptığını ifade ederek, "Ben 13 yaşındayken ilk F-4E'leri havada gördüm. O zaman şöyle dua ettim; 'Allah'ım beni bu uçakların içerisinde uçurmayı nasip et. Başka da bir şey istemiyorum' Allah bana 3 bin saat bu uçakların içinde uçmayı nasip etti. Buna vesile olan sayın komutanımıza borçluyum. Hava Kuvvetleri’ne emeği geçen sayın komutanlarımıza büyük minnet borcu duyuyoruz. Hava Kuvvetleri bu günlere, onların emekleri sayesinde geldi. Şükranlarımızı arz ediyorum” dedi.