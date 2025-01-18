Otomobiliyle ters yöne girip, ciple çarpışması kamerada: 1 ölü, 4 yaralı

ESKİŞEHİR’de, karayolunda ters yöne girip cip ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Bir otobüsün yol kamerasına yansıyan kazada, cip sürücüsü ile eşi ve 2 çocuğu da yaralandı. Karı- kocanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Eskişehir karayolu Sivrihisar mevkisinde meydana geldi. Karayolunda ters yöne giren Burak Ertek yönetimindeki otomobil, ciple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil demir yığınına dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Ertek’in yaşamını yitirdiği, cip sürücüsü ile araçta bulunan eşi F.K., çocukları E.K. ve B.K.’nın ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan sürücü S.K. ile eşi F.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Burak Ertek’in cenazesi ise savcılık ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

KAZA, OTOBÜS KAMERASINDA

Öte yandan, otomobilin ters şeride girerek karşı yönden gelen araca çarpması, seyir halindeki bir yolcu otobüsünün yol kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ters yöne giren otomobilin yaklaşık 10 aracından yanından geçip, daha sonra ise ciple çarpıştığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.