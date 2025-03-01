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        Eskişehir'de tefeci operasyonu; 11 gözaltı (2)

        4TUTUKLAMAEskişehir'de polisin düzenlediği 'tefeci' operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü serbest bırakılırken, 8'i savcılık sorgusununda ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 00:23 Güncelleme: 01.03.2025 - 00:23
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        Eskişehir'de tefeci operasyonu; 11 gözaltı (2)
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        4TUTUKLAMA

        Eskişehir'de polisin düzenlediği 'tefeci' operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü serbest bırakılırken, 8'i savcılık sorgusununda ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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