Eskişehir'de tefeci operasyonu; 11 gözaltı (2)
4TUTUKLAMAEskişehir'de polisin düzenlediği 'tefeci' operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü serbest bırakılırken, 8'i savcılık sorgusununda ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
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Eskişehir'de polisin düzenlediği 'tefeci' operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü serbest bırakılırken, 8'i savcılık sorgusununda ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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