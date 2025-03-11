Kalbinde delik olan hasta, kasıktan anjiyografi yöntemiyle sağlığına kavuştu

ESKİŞEHİR'de geçirdiği kalp krizinin ardından kalp karıncık duvarında delik olduğu anlaşılan İbrahim Serdar Şenat (68), yüksek risk barındıran kasıktan anjiyografi yöntemiyle yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Bektaş Murat, kalp krizine bağlı olarak çok nadir delik oluştuğunu belirterek "Bu hastalığa müdahale etsek bile hastaların yüzde 50-55’i hayatını kaybediyor. Hastamız Türkiye’de bu işlemi yaptırıp, yaşayan nadir hastalardan biri” dedi.

Eskişehir'de oturan evli ve 1 çocuk sahibi İbrahim Serdar Şenat, yaklaşık 1 ay önce geçirdiği kalp krizinin ardından kentteki bir hastanede anjiyografi yöntemiyle tedavi oldu. Tedavisinden 20 gün sonra nefes darlığı şikayetiyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne başvuran Şenat'ın muayenesinde, geçirdiği kalp krizi sebebiyle kalp karıncık duvarında delik oluştuğu anlaşıldı. Hastanede tedavi altına alınan hasta, ileri tetkiklerin yapılması için yoğun bakım servisine yatırıldı. Farklı hastalıkları olması nedeniyle cerrahi operasyona uygun olmadığı belirlenen Şenat, başarı oranının düşük olduğu kasıktan anjiyografi yöntemiyle kalp deliği kapatılarak, sağlığına kavuştu.

‘KALP KRİZİNE BAĞLI OLARAK ÇOK NADİR GERÇEKLEŞİYOR’

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Dr. Bektaş Murat, kalp karıncık duvarı ameliyatlarının yüksek riskli olduğunu ifade etti. Murat, başarılı operasyonlarla hayata tutunan çok az hasta olduğunu belirterek, “Hastamızın muayenesi sırasında kalp krizinde ortaya çıkan kalp karıncıklarının duvarında kalp deliği meydana geldiğini tespit ettik. Bu çok ciddi bir durum, kalp krizine bağlı olarak, çok nadir gerçekleşiyor ancak ciddi ölümcül olabiliyor. Kalp krizine bağlı olarak kalbin bir duvarında delik olduğunu saptadık. Hastamızın acil durumunu tedavi edip ondan sonra kasıktan girerek, ekibimizle beraber kalbindeki deliği kapatmış olduk. Tabii ki bu çok zorlu bir aşamadır. Bu deliği tedavi etmediğimiz durumda hastaların çoğu hayatını kaybediyor. Bu hastalığa müdahale etsek bile hastaların yüzde 50-55’i hayatını kaybediyor. Hastamız Türkiye’de bu işlemi yaptırıp, yaşayan nadir hastalardan biri” diye konuştu.