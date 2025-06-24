Kamu hastanelerinde ilk kez uygulanan yöntemle sağlığına kavuştu

ESKİŞEHİR’de evli ve 2 çocuk annesi Zeynep Çiçek (69), ‘elektriksel ablasyon’ ameliyatıyla kalbindeki ritim bozukluğuna sebep olan küçük doku yok edilip sağlığına kavuştu. Bu işlemin Türkiye’deki kamu hastanelerinde ilk kez Eskişehir Şehir Hastanesi’nde uygulandığını ifade eden Doç. Dr. Mehmet Özgeyik, elektriksel ablasyon tedavisinin dünya genelinde 5 yıldır kullanıldığını söyledi.

Kentte yaşayan Zeynep Çiçek, nefes darlığı ve kalp çarpıntısı şikayetleriyle Eskişehir Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Kontrollerinin ardından Çiçek’in kalbinde ritim bozukluğu olduğu tespit edildi. Hastanede ‘elektriksel ablasyon’ yöntemini kullanılırken, hastanın kasık bölgesinden yapılan işlemle yaklaşık 1 saat süren ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Çiçek, 3 gün sonra taburcu edildi. Ameliyatın ardından sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade eden Çiçek, “Çarpıntı ve nefes almada sıkıntım oluyordu. Doktorumuz Mehmet Hoca, teyzemin kızını ameliyat etmişti. Onun tavsiyesi üzerine geldim. Şu an Allah’a şükür eskiye nazaran iyiyim. Ameliyat yeni olduğu için arada bir azıcık bir ağrıma oluyor ama o kadar büyük değil” dedi.