AK Parti standına zarar veren şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR'de AK Parti'nin tanıtım standına zarar verip kaçtıktan sonra yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli Mehmetcan Berkan K. (22), tutuklandı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, Yenibağlar Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin önünde tanıtım standı açtı. Geçen pazar saat 05.00 sıralarında standın başına gelen Mehmetcan Berkan K., afişleri indirerek zarar verip bölgeden ayrıldı. AK Parti İl Başkanlığı’nın şikayeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin Mehmetcan Berkan K. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, moralinin bozuk olmasından dolayı alkol aldığını, kız arkadaşıyla telefonda tartışırken alkolün etkisiyle bir anlık öfke sonucu yanından geçtiği standa zarar verdiğini söylediği öğrenildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmetcan Berkan K., savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüpheli Mehmetcan Berkan K., 'Siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürüyor.