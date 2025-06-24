Köpeği yere atıp, boğazını sıktı; o anlar kamerada (2)

Eskişehir’de iş ortağına ait köpeğe şiddet uyguladığı güvenlik kamerasına yansıyan ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Zafer B., savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Burada ifade veren Zafer B.’ye, ‘bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme’ suçundan ev hapsi cezası verildi.

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