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        Köpeği yere atıp, boğazını sıktı; o anlar kamerada (2)

        EVHAPSİ KARARIEskişehir'de iş ortağına ait köpeğe şiddet uyguladığı güvenlik kamerasına yansıyan ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Zafer B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 22:29 Güncelleme: 24.06.2025 - 22:29
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        Köpeği yere atıp, boğazını sıktı; o anlar kamerada (2)
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        EVHAPSİ KARARI

        Eskişehir’de iş ortağına ait köpeğe şiddet uyguladığı güvenlik kamerasına yansıyan ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Zafer B., savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Burada ifade veren Zafer B.’ye, ‘bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme’ suçundan ev hapsi cezası verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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