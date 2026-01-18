Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        AK Parti'li Dönmez, Eskişehir'e yeni sanayi alanları yapılacağını duyurdu

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hayata geçirilen Sanayi Alanları Master Planı kapsamında Eskişehir'in yeni sanayi yatırım alanlarına kavuşacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 17:29 Güncelleme: 18.01.2026 - 17:29
        AK Parti'li Dönmez, Eskişehir'e yeni sanayi alanları yapılacağını duyurdu
        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hayata geçirilen Sanayi Alanları Master Planı kapsamında Eskişehir'in yeni sanayi yatırım alanlarına kavuşacağını bildirdi.

        Dönmez, yazılı açıklamasında, planlama sürecinde çalışanların yaşam koşullarını güçlendirecek lojmanların yapılması önerisini özellikle gündeme taşıdıklarını belirtti.


        Üretimle birlikte insanı merkeze alan bir yaklaşımın plana yansımasından memnuniyet duyduklarını kaydeden Dönmez, "Demiryolu ve lojistik bağlantılarıyla desteklenecek mega endüstriyel bölgeler, Eskişehir'imize istihdam, üretim ve güçlü bir sosyal altyapı kazandıracak." ifadelerini kullandı.

        Dönmez, söz konusu vizyoner adımın Eskişehir'e hayırlı olmasını dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

