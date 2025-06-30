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        Eskişehir'de nehre düşen otomobildeki 2 kişi kurtarıldı

        ESKİŞEHİR'inÇifteler ilçesinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, nehre düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 11:59 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:05
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        Eskişehir'de nehre düşen otomobildeki 2 kişi kurtarıldı
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        ESKİŞEHİR'inÇifteler ilçesinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, nehre düştü. Araçtakilerden 1'i kendi imkanlarıyla çıkarken, 2'si ise AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Çifteler ilçesinde 3 kişinin bulunduğu 26 ADM 327 plakalı otomobil, Sakarya Nehri'nin doğduğu ve çevresi piknik alanı olarak kullanılan Sakarıbaşı’nda suya düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Suya düşen otomobildekilerden 1'i kendi imkanlarıyla çıktı. AFAD ekipleri, nehirde ters dönen otomobilde bulunan 2 kişiyi kısa sürede kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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