Eskişehir'de nehre düşen otomobildeki 2 kişi kurtarıldı

ESKİŞEHİR'inÇifteler ilçesinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, nehre düştü. Araçtakilerden 1'i kendi imkanlarıyla çıkarken, 2'si ise AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çifteler ilçesinde 3 kişinin bulunduğu 26 ADM 327 plakalı otomobil, Sakarya Nehri'nin doğduğu ve çevresi piknik alanı olarak kullanılan Sakarıbaşı’nda suya düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Suya düşen otomobildekilerden 1'i kendi imkanlarıyla çıktı. AFAD ekipleri, nehirde ters dönen otomobilde bulunan 2 kişiyi kısa sürede kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Soruşturma sürüyor.