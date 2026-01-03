AK Parti Gençlik Kolları'ndan "Genç Basın Mensupları Buluşması" programı

AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanlığınca "Genç Basın Mensupları Buluşması" programı düzenlendi.

Kentteki bir restoranda gerçekleştirilen programda, genç basın mensuplarıyla bir araya gelinerek basın ve medya alanına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Programda konuşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Alperen Furkan Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde basın ve sosyal medya alanlarında gençleri önceleyen çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş'in icraatlarının gençlere anlatılması konusunda farklı iletişim yolları denediklerini belirten Zengin, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda yerel basın ve ulusal basın kısmına daha da önem vermeye başladık. Yaptığınız iş çok kıymetli, daha fazla değer verip öne çıkarmak istememizin sebebi, haberlerinizi 5 farklı aşamadan eğitimli bir şekilde geçirmeniz. Gazetecilik mesleği çok kutsal bir meslek. Halkla siyaseti, işçiyle patronun arasındaki iletişimi sizler kuruyorsunuz. Bu nedenle yaptığınız işin ne kadar kutsal olduğunu AK Parti Gençlik Kolları olarak öne çıkarmak istiyoruz."

- "AK Parti bir gençlik hareketidir"

Zengin, gençliğe önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle İstanbul'da bir araya geldiği programı hatırlatarak, "Bu tür samimi buluşmaları bizden isteyen Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Kendisi gençlik kollarına büyük önem veriyor çünkü AK Parti bir gençlik hareketidir." diye konuştu.

Alperen Furkan Zengin, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda gençlerin her zaman ön planda olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençleri "yedek kulübesinde değil, ilk 11'de görmek isteyen" bir lider olduğunu kaydetti.

AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen de toplantının genç basın mensuplarıyla etkileşimde ilk adım olduğunu ifade ederek, genç basın mensuplarıyla gelecek çalışmalarda bir arada bulunmaktan mutluluk duyacağını ifade etti.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şehide Sena Çeken ise şimdiye kadar Eskişehir'de birçok sivil toplum kuruluşu çalışmalarında bulunduğunu, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş'in önderliğinde "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine doğru hep birlikte çalıştıklarını söyledi.