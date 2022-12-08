Karısını bıçaklayan sanık ile ona engel olmak isteyen gencin yargılanmasına devam edildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de eşini ve kızını yaralayan Afganistan uyruklu sanık ile onu engellemek isterken bıçaklayan gencin yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkadir Ahmadi (62) ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Tolga Daşkıran (19), olayda yaralanan Hüseyin Şahin ile sanık Ahmadi'nin eşi Shahnaz Nazari (47) ve kızı Nasimgül Ahmadi (32) duruşmaya gelmedi.

Mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir Ahmadi'nin tutukluluğunun devamına, Adli Tıp Kurumundan akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespitiyle ilgili rapor istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat akşamı Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi, eşi Shahnaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaralamıştı. Arkadaşı Hüseyin Şahin'in de yaralandığı olayda Tolgahan Daşkıran, Abdulkadir Ahmadi'yi bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine bir gün sonra tahliye edilmişti. Abdulkadir Ahmadi ise hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.