Eskişehir'deki uyuşturucu davalarında 11 sanığa hapis cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla açılanan iki davada yargılanan 11 sanık, 8 yıl 4 ay ila 18 yıl arasında hapis ile cezalandırıldı.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar A.D.G, B.G, B.K, M.Ş, M.U, O.Ö, M.Ö, S.S. ve F.B. ile taraf avukatları katıldı.
Sanıklar savunmalarında, haklarındaki suçlamaları reddetti.
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan sanıklardan M.Ş'ye 18 yıl, S.S'ye 17 yıl 2 ay, A.D.G'ye ve B.G'ye 15 yıl 7'şer ay, F.B'ye 13 yıl 9 ay, B.K'ye 10 yıl 5 ay, M.U'ya 15 yıl, O.Ö ve M.Ö'ye 12 yıl 6'şar ay, R.B'ye ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki diğer bir davada da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yargılanan C.G. 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonlarda yakalanan 11 şüpheli hakkında dava açılmıştı.