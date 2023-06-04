Eskişehir'de tutuklanan babasına uyuşturucu madde getiren oğlu gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonundan sonra tutuklanan zanlının oğlunun, karakola getirdiği eşyaların içerisinde 21 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beylikova Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, dün Akköprü Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda 224 kök dişi kenevir ve 1 kilo 874 gram kubar esrarla birlikte yakaladığı E.E, jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli E.E'ye verilmek üzere oğlu olan M.A.E. tarafından jandarma karakoluna getirilen eşyalarda yapılan aramada, kilitli şeffaf poşet içerisinde 21 gram kurutulmuş esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A.E'nin, sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beylikova Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Akköprü Mahallesi'nde, kenevir yetiştirildiği öne sürülen E.E'ye ait evde arama yapmıştı.



Söz konusu ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde arama köpeği "Bando"nun da kullanıldığı aramalarda, 224 kök dişi kenevir ve 1 kilo 874 gram kubar esrar ele geçirilmişti. Gözaltına alınan E.E. tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.