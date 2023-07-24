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        Eskişehir'deki palet fabrikasında başlayıp depoya sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 17:18
        Eskişehir'deki palet fabrikasında başlayıp depoya sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesindeki bir palet fabrikasında başlayıp zincir marketin deposuna sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        İsmetpaşa Mahallesi'nde bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle fabrika yanındaki zincir markete ait depoya sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, yangına müdahalede bulunmaya başladı.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

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