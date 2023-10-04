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        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:26 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:48
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        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
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        Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Odunpazarı ilçesinde çalışma yaptı.

        "Hırsızlık, yasa dışı ekim" gibi 4 ayrı suçtan kaydı bulunan ve "yasa dışı ekim"den 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü N.B. yakalandı. Bu kişinin üst aramasında ise tabanca ile 13 mermi ele geçirildi.

        N.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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