Eskişehir'de şüphelilere yönelik operasyon yapıldı

Eskişehir'de suç işledikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde "Kafes" Operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, kentte eğlence mekanlarında sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlama adı altında vatandaşların huzurunu bozan, kurdukları organize suç örgütüyle yasadışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 25 şüpheliye yönelik Özel Harekat destekli yaklaşık 175 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüphelilerin gözaltına alındığı ifade edildi.

Operasyonda yapılan aramalarda, işlenen suçlarda kullanılan 6 ruhsatsız tabanca, 72 fişek, 2 pala tabir edilen kesici alet, 6 tabanca şarjörü ve 1 bıçak ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sürecinde, şüphelilerin "Kasten yaralama, tehdit, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler kanuna muhalefet, mala zarar verme, hakaret, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi.