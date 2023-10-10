Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Çelik, inşaatlarda incelemelerde bulundu

Eskişehir'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, yapı denetim kuruluşlarının sorumluluğundaki inşaatlarda incelemelerde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 2001 yılında 19 pilot ilde uygulanmaya başlanan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un, 2011'de tüm illerde hayata geçirildiği hatırlatıldı.

2019'dan bu yana yapı denetim hizmet sözleşmelerinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan usul ve esaslara göre, yapı sahipleri ile elektronik ortamda belirlenen yapı denetim kuruluşları arasında gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, ayrıca kentte izin belgesine sahip 23 yapı denetim kuruluşu ile 4 laboratuvar bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hikmet Çelik, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna değindi.

Bu nedenle yapılaşmada imar planları ile fen, sanat ve sağlık kurallarına uyulmasının önemine işaret eden Çelik, inşaatlardaki her aşamanın denetiminin can ve mal güvenliğinin teminatı olduğunu, bu kapsamda çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini bildirdi.

Ayrıca açıklamada, yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda taşıyıcı sistemlerde 15 yıl, diğer bölümlerde ise 2 yıl daha denetim yapılabileceği duyuruldu.