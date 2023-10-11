Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenlendi

        Eskişehir'de Kardeşlik Platformu tarafından Filistinlilere destek için "Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 21:12 Güncelleme: 11.10.2023 - 21:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de "Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de Kardeşlik Platformu tarafından Filistinlilere destek için "Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenledi.

        Eskişehir Yeni Stadyumu önünde başlayan ve Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde son bulan konvoya katılanlar, ellerindeki Türkiye ve Filistin bayraklarıyla sloganlar attı. Polis ekiplerince konvoyun ilerlediği güzergahta güvenlik önlemleri alındı.

        Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Şirin Aslan, grup adına yaptığı açıklamada, yıllardır işgal güçlerinin saldırıları sonucu binlerce Filistinlinin şehit edildiğini belirterek, Filistin için birlik zamanı olduğunu söyledi.

        Çok sayıda Filistinlinin yaralandığını ve sakat bırakıldığını kaydeden Aslan, "Binlerce Filistinlinin evleri ve arazileri hukuksuz bir şekilde işgal edildi. Gazze'nin etrafına örülen utanç duvarı ile son yüzyılın en büyük açık hava hapishanesi inşa edildi. İsrail'in hukuksuz ablukası ve işgali nedeniyle yıllarca Filistinliler kendi topraklarında esir olarak hayat mücadelesi verdiler. İsrail bölgede bulunan bütün ülkelerle siyasi ve ekonomik yakınlaşma kurarak kendisine koruma kalkanı oluşturdu." diye konuştu.

        Filistinlilerin 75 yıldır topraklarının, vatanlarının, canlarının ve mallarının ellerinden alındığını dile getiren Aslan, İsrail'in zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarına devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Yapılan bütün anlaşmalara rağmen uluslararası alanda alınan bütün kararlara rağmen Filistin'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye saldırmaya ve toprakları işgal etmeye devam ediyorlar. Filistin her geçen gün siyonist İsrail'in saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Tüm dünya İsrail katliamına göz yummuş durumda. Bugünlerde yaşanan olaylar neredeyse bir asırdır pençelerini Filistin topraklarına geçiren zalim İsrail rejiminin uyguladığı zulüm ve işgal politikasına karşı bir başkaldırıdır. Bugün burada ve tüm Türkiye'de Filistin dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıkıyoruz."

        Basın açıklamasının ardından İsrail aleyhine slogan atan grup, Filistin halkı için dua etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için devrede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için devrede
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        Dursun Özbek ve koalisyon
        Dursun Özbek ve koalisyon
        Genç kızı hayattan koparan sollama!
        Genç kızı hayattan koparan sollama!
        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
        "Her şeye hazırız"
        "Her şeye hazırız"
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Kulağındaki örümcek operasyonla çıkarıldı
        Kulağındaki örümcek operasyonla çıkarıldı
        Menajeri konuştu! "30-40 milyon Euro..."
        Menajeri konuştu! "30-40 milyon Euro..."
        Putin'den Filistin'e destek
        Putin'den Filistin'e destek
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"

        Benzer Haberler

        Bar kavgasında öldürülen Doğukan'ın annesi: Bu acı çok tarifsiz
        Bar kavgasında öldürülen Doğukan'ın annesi: Bu acı çok tarifsiz
        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 2023-2024 Akademik Yıl Açılış Töreni y...
        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 2023-2024 Akademik Yıl Açılış Töreni y...
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Beylikova Belediye Başkanı Alp "Fen Lisesi Kariyer Günleri"nde öğrencilerle...
        Beylikova Belediye Başkanı Alp "Fen Lisesi Kariyer Günleri"nde öğrencilerle...
        Anadolu'da kale yerleşimlerindeki en büyük sarnıçlardan biri gün yüzüne çık...
        Anadolu'da kale yerleşimlerindeki en büyük sarnıçlardan biri gün yüzüne çık...
        Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
        Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı