Eskişehir'de düğünde terör örgütü propagandasına 23 gözaltı Eskişehir'de bir düğünde terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptıkları iddiasıyla 23 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de bir düğünde terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptıkları iddiasıyla 23 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Kireç Mahallesi'nde ağustos ayında gerçekleştirilen düğünde terör örgütü PKK/YPG propagandası yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Konuyla ilgili araştırma yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düğünde 2 şarkıcı tarafından söylenen 4 şarkının terör örgütünü övücü nitelikte olduğu ve 21 kişinin buna katılarak propaganda yaptıklarını belirledi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınan 2'si şarkıcı 23 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Bu kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.