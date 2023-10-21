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        Eskişehir'de 25 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu

        Eskişehir'de 25 gündür haber alınamayan ve cesedi bulunan kişinin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 16:31 Güncelleme: 21.10.2023 - 16:40
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        Eskişehir'de 25 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu
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        Eskişehir'de 25 gündür haber alınamayan ve cesedi bulunan kişinin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Tepebaşı ilçesi kırsal Yörükakçayır Mahallesi'nde yol kenarında otluk alanda parçalanmış ceset görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede bunun 26 Eylül'de yakınlarıyla yaşadığı evden ayrıldıktan sonra kaybolan 65 yaşındaki Nazmi Önal'a ait olduğunu belirledi.

        Akli dengesi yerinde olmayan Önal'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cesedin parçalarının bulunduğu bölgede jandarma iz takip köpeğiyle mahalledeki arazide ve evlerin çevresinde arama yaptı. Aramada cesede dair herhangi başka bir parçaya rastlanılmadı.

        Önal'ın cesedinin sahipsiz hayvanlar tarafından taşınmış ya da parçalanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

        - Daha önce de kaybolmuş

        Mahalle Muhtarı Ahmet Yılmaz, gazetecilere, akrabası olan Önal'ın kaybolmasının ardından ekipler tarafından arandığını söyledi.

        Önal'ın geçmişte de kaybolduğunu belirten Yılmaz, "Jandarmaya haber veriliyor, bir ya da iki gün sonra şehirden bulunup geliyordu. Bu sefer biz öyle zannettik. Bindi arabaya gitti, gelmedi gibi düşündük." dedi.

        Nazmi Önal'ın evlerinde kaldığı yengesi Habibe Önal da jandarma ve AFAD ekiplerinin günlerce onu aradığını, fotoğraflarının asıldığını ancak herhangi bir ize rastlanamadığını dile getirdi.

        Oğlunun, nefes darlığı bulunan Nazmi Önal'ı kaybolmadan iki gün önce hastaneye götürdüğünü aktaran Önal, "O nefesle bir yere gidebilecek bir insan değildi. Sadece en fazla 200-300 metre uzaklıkta olurdu. Köpek nasıl getirir? Bacağı bir yerde, kafası, ayağı bir yerde bulunuyor. Elbiseler bir tarafta." diye konuştu.

        Önal, onun öldürülmüş olabileceğinden şüphelendiklerini, her şeyin otopsi sonucunda belli olacağını sözlerinle ekledi.

        Mahalle sakini Gülser Kısa ise Önal'ın cesedi bulunduğunda kimliğinin cebinde olduğunu anlatarak, "Köpek getirse süründürürken cebinden kimliği düşer. Düşmemiş, cebinden çıkmış." ifadesini kullandı.

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