Eskişehir, Bilecik ve Yalova'da sağlıkçılar İsrail'in Filistinlilere saldırılarını protesto etti Eskişehir, Bilecik ve Yalova'da Memur Sendikaları Konfederasyonuna (Memur-Sen) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Eskişehir, Bilecik ve Yalova'da Memur Sendikaları Konfederasyonuna (Memur-Sen) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimliği önünde toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Eskişehir Sağlık-Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, Filistin'de yaşananlara kayıtsız kalamayacaklarını dile getirdi.

Gazze'de soykırım yapıldığını, insanlığın dünyanın gözleri önünde katledildiğini vurgulayan Köksal, şu ifadeleri kullandı:

"Sivil binalar, hastaneler, ibadethaneler bombalanıyor. Ambulanslar vuruluyor. Çocuklar, kadınlar, yaralılar, sağlık çalışanları öldürülüyor. Gazze'de hastane, ilaç, doktor yok. Yoğun bakımdaki bebekler çaresiz, ölüme mahkum edilmiş durumda. İnsan sağlığına hizmet eden kurumlara, hastanelere saldırı yapılması insanlık dışıdır. Savaşlar dahil her dönemde hastaneler, saldırılmayan, en korunaklı alanlar olarak kabul görmüştür. İsrail, hastaneleri gözünü kırpmadan vurmaktadır. Bu saldırılar, insanlık adına utanç vericidir."

- Bilecik

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen Sağlık-Sen üyeleri ve sağlıkçılar adına basın açıklamasını okuyan sendikanın Bilecik Şube Başkan Yardımcısı Metin Gülhan, İsrail'i lanetlemek, mazlum Filistin halkının haklı davasına destek vermek için bir arada olduklarını söyledi.

Gazze'de bebeklerin, çocukların, kadınların ve sivillerin katledildiğini dile getiren Gülhan, şunları dile getirdi:

"Bu soykırımı görmezden gelmemiz imkansızdır. Şu ana kadar Gazze'ye atılan bomba 12 bin ton olmuş. Gazze'de insanlık, dünyanın gözleri önünde katlediliyor. Parçalanan bebek bedenleri yüreklerimizi dağlıyor, evladının cenazesini bacağına yazdığı yazı ile bulan babanın acısı ciğerimizi yakıyor. Katledilen annesini saçından teşhis eden kız çocuğunun feryadı içimizi acıtıyor."

- Yalova

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Sağlık-Sen Şube Başkanı Halil İbrahim Özer, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, Kudüs ve bombardıman altındaki Gazze, vurulan, yıkılan hastanelerdeki bebekler ve şehit olan sağlık çalışanları için toplandıklarını ifade etti.

İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlemeye devam ettiğine dikkati çeken Özer, "Sivil ve masum insanlara yönelik saldırıları nefretle kınıyor, hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyor, yaralılara şifalar temenni ediyoruz." dedi.

Uluslararası toplumun, Avrupa'nın, Batı uygarlığının, insan hakları örgütlerinin, Dünya Sağlık Örgütünün yaşananlara sessiz kaldığını belirten Özer, "Yazıklar olsun bu vahşeti görmeyenlere. Yazıklar olsun hastanelerin bombalanmasına göz yumanlara. Yazıklar olsun riyakarlık yaparak İsrail'e arka çıkanlara." diye konuştu.