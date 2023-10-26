Eskişehir'den kısa kısa

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesinde, "Öğrenciler İçin Anadolu Üniversitesi Araştırma Ekosistemi" konulu konferans verildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi ile AR-GE ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, proje geliştirme süreçlerinden burs imkanlarına, fikri mülkiyet haklarından iş hayatına atılmaya kadar pek çok konu hakkında bilgi sunuldu.

Programda, Üniversite-Sektör İş Birliği Koordinatörü Yeliz Erkoç Kök, proje tasarımlarında üniversite öğrencilerinin çeşitli görevlerle çalışmalara dahil edilebileceğini, burs imkanlarından faydalanarak TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları kanallı projelerde bulunabileceğini belirtti.

Kök, hem ön lisans hem de lisans öğrencilerinin 2242 kodlu projelere katılarak TEKNOFEST gibi organizasyonlarda sunumlarını yapabileceğini aktardı.

- Anadolu Üniversitesinde "Cumhuriyet tarihinde yurttaşlık" konuşuldu

Adalet Meslek Yüksekokulunca düzenlenen, “Cumhuriyet Türkiye’sinde Yurttaşlık Anlayışının Gelişmesi Bağlamında Adalet Olgusunun Yeri ve Önemi'' adlı söyleşide, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Fikret Çelik konuşmacı olarak yer aldı.

Çelik, yaptığı konuşmada, yaklaşık 250 yıllık modernleşme sürecinin çeşitli gelişmeleri beraberinde getirdiğini belirtti.

İnsanların bu gelişmelerden memnun olduğunu kaydeden Çelik, şunları bildirdi:

"Demek ki devlet geleneğimiz böyle yapılar yapmaya ve içinde yaşamaya uygun. İnşallah daha nice yüzyıllara olur. Yurttaşlık hakkımızın tarihsel serüveni var. Bunun elbette hukuki boyutu da var. Adalet duygusu, ilk insandan bu yana mevcuttur. Bu duygu, vicdanla birlikte ele alınan bir şey. Ancak modern zamanlarda bunun karşısına koyacağımız kavram noktasında sorunlar var. Adil olan ile eşitlik kavramları bu çerçevede karşımıza çıkıyor. Yurttaşlık kavramı aslında Fransız Devrimi ile gündeme geldi. Antik Yunan örnek verilir ama 500 bin nüfusa erişmiş bir yerde 5-6 bini geçmeyen bir yurttaşlık söz konusu. Bu da Antik Yunan toplumunun aristokrat yapısından kaynaklanmakta."

Söyleşinin ardından Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mesut Aygün, Doç. Dr. Çelik’e teşekkür belgesi takdim etti.