Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'deki iki devlet üniversitesinde "Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı" kuruldu

        Eskişehir'de iki devlet üniversitenin merkez kütüphanelerinde 2 bin kitaptan oluşan "Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı" oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 12:59 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'deki iki devlet üniversitesinde "Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı" kuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de iki devlet üniversitenin merkez kütüphanelerinde 2 bin kitaptan oluşan "Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı" oluşturuldu.

        Türk Tarihi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla hayata geçirilen proje kapsamında Anadolu Üniversitesinin (AÜ) merkez kütüphanesinde düzenlenen törende, Türkiye genelindeki birçok üniversitede tarih, edebiyat ve felsefe alanlarında Türkiye'nin 100 yıllık birikimini ortaya koymak üzere çok önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Hayata geçirdikleri kitaplık projesine değinen Özgen, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına bir hatıra olmak üzere Türkiye'deki tüm üniversitelerimizin merkez kütüphanelerinde kurum yayınlarımızdan oluşan bir Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı açma projesi başlattık. İlkini açmak Eskişehir Anadolu Üniversitesine kısmet oldu." diye konuştu.

        Özgen, kitaplığın kurumlarının yayınlarından oluştuğunu aktararak şöyle devam etti:

        "Kütüphane içerisindeki genel yayın sayısına bakıldığı zaman yaklaşık 2 bin kitap öngörmüştük. Belki sayı az gibi gelebilir ama biz burada bir farkındalık oluşturmak, tarihe ve 100'üncü yıla dikkati çekmek amacıyla böyle bir proje başlattık. Bu projeye ilk olarak ev sahipliği için rektörümüz ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Projenin gençlerimizin yetişmesinde, gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında bir katkıda bulunmasını temenni ediyorum."

        Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal da projenin ilk olarak üniversitelerinden başlamış olmasından gurur duyduklarını ifade etti.

        Kütüphanelerin bilime ulaşmak için üniversitelerin kalbi olduğunu dile getiren Erdal, "Günümüzde o kadar çok yanlış bilgi bombardımanı altındayız ki doğru bilgiye ulaşmak daha kritik hale geldi. Bu anlamda kütüphaneler öğrencilerimizin, öğrenenlerin, çalışanlarımızın doğru bilgiyle donatıldığı en kritik yerler. Buradaki her bir eser bir hazine ama bugün itibarıyla Türk Tarih Kurumu Başkanlığının yıllarca süren araştırmaları sonucunda ortaya çıkan kıymetli hazineleriyle kütüphanemiz daha da zenginleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

        - ESOGÜ'de de kitaplık açıldı

        Daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin (ESOGÜ) merkez kütüphanesinde de oluşturulan "Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı" için açılış töreni düzenlendi.

        Prof. Dr. Yüksel Özgen, proje kapsamında üniversite gençliğini kitap ve kütüphaneyle buluşturmak istediklerini belirterek, "2024 yılı sonuna kadar Türkiye'deki tüm üniversitelerimizin kütüphanesinde bu etkinliğimizi gerçekleştirmiş olacağız. Bundan sonraki çıkacak kitaplarımızı yine kütüphanemize göndermeye devam edeceğiz." dedi.

        ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ise üniversitelerinde kitaplığın oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Türk Tarihi Kurumu Başkanı Özgen daha sonra ESOGÜ'de "Atatürk ve Türkiye'nin Modernleşme Süreci" konulu konferans verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        Kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
        Kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
        Eskişehir'deki trafik kazasında 2 kişi öldü
        Eskişehir'deki trafik kazasında 2 kişi öldü
        Eskişehir´de Cumhuriyet´in 100´üncü yılına özel, gondollarla fener alayı
        Eskişehir´de Cumhuriyet´in 100´üncü yılına özel, gondollarla fener alayı
        Eskişehir'de atlı bir grup, Cumhuriyet'in 100. yılını düzenledikleri turla...
        Eskişehir'de atlı bir grup, Cumhuriyet'in 100. yılını düzenledikleri turla...
        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenledi
        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenledi
        Eskişehir´de Cumhuriyet´in 100´üncü yılına özel koreografi
        Eskişehir´de Cumhuriyet´in 100´üncü yılına özel koreografi