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        Eskişehir'de jandarma ekipleri denetim ve eğitim çalışması yaptı

        Eskişehir'de jandarma trafik timlerince denetim ve eğitim çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 13:19 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:20
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        Eskişehir'de jandarma ekipleri denetim ve eğitim çalışması yaptı
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        Eskişehir'de jandarma trafik timlerince denetim ve eğitim çalışması gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, 23-29 Ekim arasında sorumluluk bölgelerindeki 14 ilçede sürücülere yönelik eş zamanlı denetleme çalışması yaptı.

        69 aracın trafikten men edildiği, alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün ehliyetine el konulan 5 bin 146 sürücünün kontrol edildiği çalışmalarda, trafik kurallarına uymayan 375 sürücüye toplam 609 bin 998 lira idari para cezası uygulandı.

        Çalışmalar kapsamında 46 öğrenciye trafik kuralları, 75 vatandaşa da traktör kazalarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin eğitimler verildi.

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