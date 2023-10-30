Eskişehir'de jandarma ekipleri denetim ve eğitim çalışması yaptı
Eskişehir'de jandarma trafik timlerince denetim ve eğitim çalışması gerçekleştirildi.
Eskişehir'de jandarma trafik timlerince denetim ve eğitim çalışması gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, 23-29 Ekim arasında sorumluluk bölgelerindeki 14 ilçede sürücülere yönelik eş zamanlı denetleme çalışması yaptı.
69 aracın trafikten men edildiği, alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün ehliyetine el konulan 5 bin 146 sürücünün kontrol edildiği çalışmalarda, trafik kurallarına uymayan 375 sürücüye toplam 609 bin 998 lira idari para cezası uygulandı.
Çalışmalar kapsamında 46 öğrenciye trafik kuralları, 75 vatandaşa da traktör kazalarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin eğitimler verildi.