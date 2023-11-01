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        Eskişehir'de son bir ayda aranan 509 kişi yakalandı

        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen ay düzenlenen operasyonlarda, bazı suçlardan hakkında arama kararı bulunan firari hükümlü ve şüpheli 509 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:06 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:06
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        Eskişehir'de son bir ayda aranan 509 kişi yakalandı
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        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen ay düzenlenen operasyonlarda, bazı suçlardan hakkında arama kararı bulunan firari hükümlü ve şüpheli 509 kişi yakalandı.

        Polis ekiplerince 1-31 Ekim'de yapılan çalışmalarda, 123'ü firari hükümlü 509 kişi yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

        "Cinayet" suçu kapsamında İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10, "Uyuşturucu madde üretimi ticareti veya kullanımı" suçlarından 69, "Adam öldürme" suçundan 4, "Hırsızlık" suçundan 91, "Yağma" suçundan 18, "Silah ticareti, tefecilik yapmak ve kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçlarından 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        37 farklı suçtan ise 309 şüpheli olmak üzere toplamda 509 şüpheli hakkında gerekli işlemlere başlandığı bildirildi.

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