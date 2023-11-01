Eskişehir'den kısa kısa Eskişehir'de ekim ayında jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen bin 466 sürücüye 2 milyon 54 bin 178 lira idari para cezası kesildi.

Eskişehir'de ekim ayında jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen bin 466 sürücüye 2 milyon 54 bin 178 lira idari para cezası kesildi.

1-31 Ekimde il genelinde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından icra edilen denetimlerde, 23 bin 903 sürücü ve araç kontrol edildi.

Trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 1466 sürücüye 2 milyon 54 bin 178 lira idari para cezası uygulandı.

178 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, alkollü araç kullandığı tespit edilen 42 sürücünün belgesi geri alındı.

- 219 okul servis aracı kontrol edildi

219 okul servis aracını kontrol eden jandarma ekipleri, kusurlu görülen 7 okul servis şoförüne 6 bin 142 lira idari para cezası karar tutanağı tanzim etti.

Yapılan kontrollerde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 176 "Güvenli Servis Kullanım Kartı" dağıtıldı.

Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.