Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de jandarmanın emniyet kemeri denetimlerinde 10 ayda 1752 kişi hakkında işlem yapıldı

        Eskişehir'de jandarma trafik ekipleri, yılbaşından bu yana 1752 sürücü ve yolcuya emniyet kemeri takmamaktan dolayı cezai işlem uyguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 10:20 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de jandarmanın emniyet kemeri denetimlerinde 10 ayda 1752 kişi hakkında işlem yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de jandarma trafik ekipleri, yılbaşından bu yana 1752 sürücü ve yolcuya emniyet kemeri takmamaktan dolayı cezai işlem uyguladı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Eskişehir'de jandarma sorumluluk alanında son 5 yılda yaşanan ölümlü trafik kazalarının yarısından fazlasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takmadığının tespit edildiği bildirildi.

        Emniyet kemerinin hayati önemine vurgu yapılan açıklamada, bu teçhizatın kullanımının kaza halinde can kaybını yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 azalttığı ifade edildi.

        Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Ocak-31 Ekim tarihlerini kapsayan 10 ayda, 1752 sürücü ve yolcuya emniyet kemeri takmamaktan dolayı cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

        Ayrıca açıklamada, bunların 736'sının otomobil, 649'unun kamyonet, 290'ının çekici ve kamyon, 65'inin ise otobüs ve minibüslerdeki kişiler olduğu belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Türkiye'nin yüksek dağlarındaki binlerce yıllık buzullar eriyor!
        Türkiye'nin yüksek dağlarındaki binlerce yıllık buzullar eriyor!
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
        "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Pes" dedirten olay! Tam 14 kilo! Bal kabağından çıktı! 
        "Pes" dedirten olay! Tam 14 kilo! Bal kabağından çıktı! 
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Dolandırıcılıktan suçlu bulundu
        Dolandırıcılıktan suçlu bulundu
        Aşiret liderinden küçük kıza istismar
        Aşiret liderinden küçük kıza istismar
        Çocuğun yüzüne biber gazı sıkmıştı! Sıcak gelişme!
        Çocuğun yüzüne biber gazı sıkmıştı! Sıcak gelişme!
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı geldi
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı geldi
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Park kavgasında dehşet! Taksici öğretmeni dövdü!
        Park kavgasında dehşet! Taksici öğretmeni dövdü!
        Türkiye karış karış taranacak!
        Türkiye karış karış taranacak!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de eski karısını otomobille çarparak öldürmekle suçlanan sanığa a...
        Eskişehir'de eski karısını otomobille çarparak öldürmekle suçlanan sanığa a...
        Kendini polis olarak tanıtıp dolandıran şüpheli tutuklandı
        Kendini polis olarak tanıtıp dolandıran şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de polis denetimlerinde ruhsatsız tabancalar ele geçirildi
        Eskişehir'de polis denetimlerinde ruhsatsız tabancalar ele geçirildi
        Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ilk fabrikanın inşasına başlandı
        Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ilk fabrikanın inşasına başlandı
        Eskişehir'de telefonda dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Eskişehir'de telefonda dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığında yeni yönetim kurulu oluşturuldu
        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığında yeni yönetim kurulu oluşturuldu