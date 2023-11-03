Eskişehir'de jandarmanın emniyet kemeri denetimlerinde 10 ayda 1752 kişi hakkında işlem yapıldı Eskişehir'de jandarma trafik ekipleri, yılbaşından bu yana 1752 sürücü ve yolcuya emniyet kemeri takmamaktan dolayı cezai işlem uyguladı.

Eskişehir'de jandarma trafik ekipleri, yılbaşından bu yana 1752 sürücü ve yolcuya emniyet kemeri takmamaktan dolayı cezai işlem uyguladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Eskişehir'de jandarma sorumluluk alanında son 5 yılda yaşanan ölümlü trafik kazalarının yarısından fazlasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takmadığının tespit edildiği bildirildi.

Emniyet kemerinin hayati önemine vurgu yapılan açıklamada, bu teçhizatın kullanımının kaza halinde can kaybını yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 azalttığı ifade edildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Ocak-31 Ekim tarihlerini kapsayan 10 ayda, 1752 sürücü ve yolcuya emniyet kemeri takmamaktan dolayı cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, bunların 736'sının otomobil, 649'unun kamyonet, 290'ının çekici ve kamyon, 65'inin ise otobüs ve minibüslerdeki kişiler olduğu belirtildi.