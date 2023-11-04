Eskişehir'de polisin "Huzur Uygulaması"nda aranan 15 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Huzur Uygulaması" yapıldı.
Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Huzur Uygulaması" yapıldı.
Kent genelinde 280 personel, 3 çevik kuvvet timi ve bir özel harekat timinin katılımıyla 4 bin 936 kişinin bilgilerinin sorgulandığı uygulama yapıldı.
Sorgulamada çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalanırken, 5 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. 2 şüphelinin yapılan üst aramalarında ise 74 sentetik ecza ele geçirildi.
Uygulamada 86 umuma açık yer denetlenirken, 7 işletmede tespit edilen eksikler nedeniyle gerekli işlemler yapıldı. 511 aracın kontrol edildiği uygulamada, 79 araç ve sürücüsüne çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 169 bin 905 lira cezai işlem gerçekleştirildi.
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