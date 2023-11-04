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        Eskişehir'de polisin "Huzur Uygulaması"nda aranan 15 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Huzur Uygulaması" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 14:25 Güncelleme: 04.11.2023 - 14:42
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        Eskişehir'de polisin "Huzur Uygulaması"nda aranan 15 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Huzur Uygulaması" yapıldı.

        Kent genelinde 280 personel, 3 çevik kuvvet timi ve bir özel harekat timinin katılımıyla 4 bin 936 kişinin bilgilerinin sorgulandığı uygulama yapıldı.

        Sorgulamada çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalanırken, 5 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. 2 şüphelinin yapılan üst aramalarında ise 74 sentetik ecza ele geçirildi.

        Uygulamada 86 umuma açık yer denetlenirken, 7 işletmede tespit edilen eksikler nedeniyle gerekli işlemler yapıldı. 511 aracın kontrol edildiği uygulamada, 79 araç ve sürücüsüne çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 169 bin 905 lira cezai işlem gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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