Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "en kötü robotlar" yarıştı

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ), "HEBOCON Kötü Robot Yarışması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 10:12 Güncelleme: 05.11.2023 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de "en kötü robotlar" yarıştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ), "HEBOCON Kötü Robot Yarışması" düzenlendi.

        ESOGÜ Spor Salonu'nda üniversiteye bağlı Eskişehir Mühendislik Topluluğunca (ESOES) gerçekleştirilen, çeşitli üniversitelerden 16 takımın yer aldığı etkinlikte katılımcılar, "en kötü robotu" tasarlamak için mücadele etti.

        Yarışmada, "ESOGÜ Wabi Sabi" takımı birinci, "Hacettepe Fedaileri" takımı ikinci olurken, "Eskişehir Teknik Üniversitesi Anatolia Aero Design" ekibi ise "En Berbat Tasarım Ödülü"ne layık görüldü.

        ESOES'in danışmanlığını yapan ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnci Sarıçiçek, AA muhabirine, yarışmanın Japonya'da ortaya çıktığını söyledi.

        Organizasyonun kötü robot tasarımı üzerine kurulduğunu anlatan Sarıçiçek, şöyle konuştu:

        "Burada yapılan şey, oyuncak parçalarını robot haline getirmek. Robotlar, oyuncak parçaları ile motordan ibaret. Tasarlanan robotlar kurallar dahilinde yarıştırılıyor ve kazanan robot birinci oluyor. Yarışma başlangıcında takım liderleri alandaki oyuncakların olduğu masadan aynı anda parçaları alıyorlar. Ardından belirlenen süre zarfında tasarımlarını yapıyorlar. Çeşitli özel ve devlet üniversitelerinden ekipler geldi. Yarışma, Türkiye'de ikinci kez geçen yıl üniversitemizde düzenlendi ve yoğun ilgi gördü."

        Prof. Dr. Sarıçiçek, tasarım ve eğlencenin bir arada olduğu etkinliğin devamı için desteklerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

        Etkinliğin organizatörü ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Serra Tekmen de yarışmanın belli kuralları olduğunu dile getirdi.

        Her aşama için süre tanıdıklarını aktaran Tekmen, "Katılımcılar, bu sürelerde ihtiyaçları olan malzemeleri alıyorlar ve 2 saat içinde en kötü robotlarını yapıyorlar. Etkinliğe yoğun ilgi var. Beklentimizin üzerinde." dedi.

        Yarışmaya İstanbul'dan katılan Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ayberk Çıtak ise organizasyondan büyük keyif aldığını kaydetti.

        Çıtak, "Mukavemet temelli bir robot yapıyoruz. Denemelerimiz sonucu yerde güzel gittiğini ve düz istikamette hareket edebildiğini gördük. Rakiplerimizi kolaylıkla sahanın dışına itebileceğimizi düşünüyorum. Böyle bir organizasyona katılabileceğimizi tahmin etmiyorduk." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        CHP yeni genel başkanını seçti
        CHP yeni genel başkanını seçti
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Hamburg Havalimanı'nda rehine krizi!
        Hamburg Havalimanı'nda rehine krizi!
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak
        Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        26 yıllık hasret sona erdi!
        26 yıllık hasret sona erdi!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de polisin "Huzur Uygulaması"nda aranan 15 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de polisin "Huzur Uygulaması"nda aranan 15 şüpheli yakalandı
        İşitme engelli ressam "hayalindeki sesleri" portrelerinde canlandırdı
        İşitme engelli ressam "hayalindeki sesleri" portrelerinde canlandırdı
        Anadolu Tarım İşletmesinin yerli tohumları çiftçiye dağıtılmak üzere toprak...
        Anadolu Tarım İşletmesinin yerli tohumları çiftçiye dağıtılmak üzere toprak...
        Parktaki cinayetin sanıklarına tahrik indirimiyle 18 yıl hapis
        Parktaki cinayetin sanıklarına tahrik indirimiyle 18 yıl hapis
        Eskişehir'de parkta bir kişinin öldürülmesine ilişkin yargılanan 5 sanığa h...
        Eskişehir'de parkta bir kişinin öldürülmesine ilişkin yargılanan 5 sanığa h...
        Beylikova ilçesindeki 4 milyon metrekare arazi tarıma kazandırıldı
        Beylikova ilçesindeki 4 milyon metrekare arazi tarıma kazandırıldı