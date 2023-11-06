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        Eskişehir Şehir Hastanesi'nde organ bağışı kampanyası başlatıldı

        Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, "3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası" kapsamında başlatılan organ bağışı kampanyası için stant açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 14:04 Güncelleme: 06.11.2023 - 14:07
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        Eskişehir Şehir Hastanesi'nde organ bağışı kampanyası başlatıldı
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        Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, "3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası" kapsamında başlatılan organ bağışı kampanyası için stant açıldı.

        Hastanenin B Blok girişinde oluşturulan stantta vatandaşlara yetkililer tarafından organ bağışı konusunda bilgilendirilmede bulunuluyor.

        Organlarını bağışlamak isteyen vatandaşların başvurularının alındığı standı daha önce organlarını bağışlayan İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ile İl Müftüsü Bekir Gerek ziyaret etti. Standı ziyaret eden vatandaşlarla görüşen Bildirici ve Gerek, farkındalık oluşturmak için çalışmalara destek verdi.

        İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, gazetecilere, hafta kapsamında yaptıkları çalışmalardaki temel amaçlarının organ bağışı bekleyen insanların toplum tarafından fark edilmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

        Toplumu organ bağışı konusunda desteklemek ve yönlendirmek istediklerini kaydeden Bildirici, "Ülkemizde binlerce insan organ bağışı bekliyor. Binlerce insan hayatla ölüm arasındaki çizgide umuda sarılmak istiyor. Biz de sağlık kurumlarının yöneticileri, sağlık hizmeti veren neferler olarak organ nakli bekleyen hastalarımızın umutlarını yeşertmek, büyütmek istiyoruz. Bu bağlamda da Eskişehir'de İl Sağlık Müdürlüğü olarak çeşitli aktivitelerde bulunuyoruz." diye konuştu.

        - "1 saat içinde benim gördüğüm 15-20 kişi organ bağışında bulundu"

        Hafta dolayısıyla çeşitli kurumlarda organ bağışını tanıtıcı faaliyetlerde bulunduklarını dile getiren Bildirici, "Organize bir şekilde organ bağış kampanyası yapıyoruz. Kampanyamıza da yoğun bir ilgi var. 1 saat içinde benim gördüğüm 15-20 kişi organ bağışında bulundu. Amacımız bu büyüklüğün giderek arttırılması. Organ bağışı bekleyen insanların hayallerini ve hayata tutunmalarını destekleyeceğiz. Onlara umut olacağız. Onlara mucize olacağız. Onların gayretlerine de bir nebze olsun omuz vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        İl Müftüsü Bekir Gerek ise yaratılmışlarının en şereflisinin insan olduğunu ve aslolanın yüce bir varlık olan insanın yaşaması olduğunu kaydetti.

        İnsanın yaşaması için gereken her türlü tedbiri alınması gerektiğini vurgulayan Gerek, "Bugün her türlü organ nakli yapılmaktadır. İslamiyet'in bu konudaki yaklaşımı, Maide Suresi 32'nci ayetteki husustur. Ayette, Cenabı Allah, 'Bir insanı kasten öldürürse, öldüren sanki tüm insanlığı öldürmüş gibi olur' diyor. 'Bir insanı yaşatan da sanki bütün insanı yaşatmış gibi olur' diyor. Bu düsturdan hareketle, Diyanet İşleri Başkanımız, Din İşleri Yüksek Kurulumuz, organ nakli ile ilgili hususu görüşmüş ve yıllar önce bunu defalarca kamuoyuyla paylaşmıştır." dedi.

        Görüşe göre organ naklinin İslam'a göre caiz olması konusunda sadece bazı hususlara dikkatle riayet etmek gerektiğini dile getiren Gerek, "Bu bakımdan aslolan organı alınacak kişinin hayatındayken organ bağışını yapması gerekiyor. Onun için bugün baktığımız zaman organ bağışı stantları var. Önceden beyan ediliyor. Bu beyan çerçevesinde sisteme giriliyor. Sadece insanları organ bağışı yaparak yaşatmak aslolan burada sevap olandır, güzel olandır. Bu bağlamda insanlarımızı duyarlı davranarak organ bağışı yapmaya davet ediyoruz. Ben yıllar önce yapmıştım." değerlendirmesinde bulundu.

        Stant hafta kapsamında 9 Kasım'a kadar açık olacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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