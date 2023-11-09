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        Eskişehir ve Afyonkarahisar'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 60 bin fidan dikilecek

        Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir ve Afyonkarahisar'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 60 bin fidan dikimi yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:24 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:24
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        Eskişehir ve Afyonkarahisar'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 60 bin fidan dikilecek
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        Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir ve Afyonkarahisar'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 60 bin fidan dikimi yapılacak.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir ve Afyonkarahisar'da Cumhuriyetin 100. yılına ithafen "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" sloganıyla gerçekleştirilecek fidan dikim törenlerine, sivil toplum kuruluşları, okullar, kamu kurumları katılacak.

        Eskişehir'de 30 farklı bölgedeki yaklaşık 36 hektarlık alana 29 bin, Afyonkarahisar'da da 16 bölgede yaklaşık 25 hektarlık sahaya 31 bin fidan dikilecek.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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