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        Bilek güreşinde 29 uluslararası madalya kazanan bedensel engelli sporcu, yeni şampiyonlar yetiştiriyor

        DENİZ AÇIK - Eskişehir'de serebral palsi rahatsızlığı nedeniyle ortopedik engeli bulunan ve 2005'te tanıştığı bilek güreşi sporunca 29 uluslararası madalya kazanan Murat Cırık, şimdilerde kendisi gibi başarılı olmasını istediği 55 sporcunun antrenörlüğünü yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:13 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:22
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        Bilek güreşinde 29 uluslararası madalya kazanan bedensel engelli sporcu, yeni şampiyonlar yetiştiriyor
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        DENİZ AÇIK - Eskişehir'de serebral palsi rahatsızlığı nedeniyle ortopedik engeli bulunan ve 2005'te tanıştığı bilek güreşi sporunca 29 uluslararası madalya kazanan Murat Cırık, şimdilerde kendisi gibi başarılı olmasını istediği 55 sporcunun antrenörlüğünü yapıyor.

        14 yıllık bilek güreşi kariyerinde 2 dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu, 4 dünya ikinciliği, 5 dünya üçüncülüğü, 7'şer Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü elde eden milli sporcu Cırık, 2 yıldır sürdürdüğü antrenörlük kariyerinde yaşları 12 ile 40 arasında değişen 6'sı engelli 55 sporcuyu eğitiyor.

        Haftanın 4 günü aralarında millilerin de bulunduğu sporcuların antrenörlüğünü yapan Cırık, AA muhabirine, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünü öğrencisiyken bir arkadaşının aracılığıyla tanıştığı merhum milli takım antrenörü Şener Arslan vasıtasıyla bilek güreşine başladığını söyledi.

        Ortopedik engeli olmasına rağmen 14 yıldır bilek güreşi sporunun içinde olduğunu anlatan Cırık, şöyle konuştu:

        "Bu yıl Moldova'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan sağ ve sol kolda şampiyon oldum. Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazandım. 2021 yılından beri de bilek güreşi antrenörlüğü yapıyorum. Sporculuk kariyerimin sonuna geldiğim sırada antrenörlük yapmaya başlayınca öğrencilerimle yaptığım idmanlar, onların bana verdiği güçle yeniden forma girdim. Öğrencilerim sayesinde bu sene kariyerimin en iyi yılı oldu. Şu anda 6'sı engelli olmak üzene 55 sporcuyla çalışıyorum. Yetiştirdiğim sporculardan Selin Zeynep Yalçınkaya bu yıl Avrupa üçüncüsü oldu. Yetenekli sporculara da sahibim."

        - "Haftanın 4 günü, 12 saat idman yapıyoruz"

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Cırık, bilek güreşine yeni başlayanlardan oluşan başlangıç grubu sporcularını da eğittiğini ifade ederek şunları kaydetti:

        "Onlarla birlikte olmaktan mutluyum. Sporcularımın başarılı olması beni daha fazla heyecanlandırıyor. Onların üzerine titriyorum. Antrenör olunca sorumluluğum arttı. Onlar başarılı olunca yetiştirdiğiniz bir bitkinin çiçek açması gibi seviniyorsunuz. Engellilere örnek olmak için hayatım boyunca çalıştım. Fiziksel engelime rağmen iyi bir üniversite bitirip, başarılı bir sporcu ve antrenör olabildiysem her engelli bunu yapabilir. Haftanın 4 günü, 12 saat idman yapıyoruz. Milli sporculardan oluşan bir grubumuz var. Serhat Arslan hocamız ile onları da çalıştırıyorum. Salondaki sporcular adeta ailem gibi. Şener Arslan hocamızın bize bıraktığı emaneti en iyi şekilde taşımaya çalışıyoruz."

        Murat Cırık, sağlığı el verdiği müddetçe antrenörlüğü sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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