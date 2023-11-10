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        Eskişehir Valiliği, Büyük Önder Atatürk için videolar hazırladı

        Eskişehir Valiliğince, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı sebebiyle özel videolar hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:37 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:40
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        Eskişehir Valiliği, Büyük Önder Atatürk için videolar hazırladı
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        Eskişehir Valiliğince, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı sebebiyle özel videolar hazırlandı.

        Büyük Önder Atatürk'ün Eskişehir'i ziyaretinin ve vefatının ardından Eskişehir'deki törenlerin fotoğraflarını içeren videolar, Valiliğin sosyal medya hesabından "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı üzerine Eskişehir’de düzenlenen törenlerden kesitler" ve "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Eskişehir’i teşriflerinden kesitler" başlığıyla yayınlandı.

        Videoların sonunda "Özlemle Anıyoruz" notu paylaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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