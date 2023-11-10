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        Eskişehir'de 2 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili davada şoföre 7 yıl 6 ay hapis cezası

        Eskişehir'de fabrika işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kazanın tutuksuz sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:06 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:06
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        Eskişehir'de 2 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili davada şoföre 7 yıl 6 ay hapis cezası
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        Eskişehir'de fabrika işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kazanın tutuksuz sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, taraf avukatları hazır bulundu.

        Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sürücü Mehmet İ'yi "taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak" suçundan iyi hal indirimiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

        Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına da hükmedildi.

        Bu arada, tutuksuz yargılanan, aralarında taşımacılık firması yetkililerinin de bulunduğu 5 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

        Mehmet İ. idaresindeki 26 S 0283 plakalı servis otobüsü, 28 Ağustos 2020'de Eskişehir-Ankara kara yolunda otogar yakınında yol kenarındaki yönlendirme panosuna çarparak devrilmişti. Kazada Hüseyin Bayramoğlu (41) ve Zuhal Boz (28) yaşamını yitirmiş, 12 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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