AK Parti Eskişehir İl Başkanı Reyhan'dan yerel seçimlerde aday adayı olmak isteyenlere çağrı AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, yerel seçimlerde Belediye Başkanlığı ve meclis üyeliğine aday adayı olmak isteyenlerin partiye başvurabileceklerini duyurdu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, yerel seçimlerde Belediye Başkanlığı ve meclis üyeliğine aday adayı olmak isteyenlerin partiye başvurabileceklerini duyurdu.

Reyhan, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlere az bir süre kaldığını anımsattı.

Bu kapsamda partisinde seçimler için aday adaylığı sürecinin başladığını aktaran Reyhan, şunları kaydetti:

"Aday adaylarımız, belediye başkanlıkları için 17 Kasım'a kadar il ve ilçe başkanlığımıza uğrayabilirler. Meclis üyesi olmak isteyen adaylarımız ise 3 Aralık'a kadar il ve ilçe başkanlıklarımıza gelebilirler. Aday olmak isteyen engelli vatandaşlarımızın en az yüzde 40 engelli olduklarına dair kimlik veya rapora sahip olmaları gerekmektedir. AK Parti, Türkiye'nin en güçlü partisidir. Aday adaylığı sürecinde yoğun katılım bekliyoruz. Eskişehir'de '15'de 15' hedefi ile yerel seçimlere hazırlanıyoruz. En doğru isimleri Eskişehir halkının huzurlarına çıkararak destan yazmak istiyoruz. Başta Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Cumhur İttifakı olarak tüm belediyelerde iddialıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde adaylarımız ile kol kola yürüyeceğiz ve Eskişehir'de seçimler nasıl kazanılır herkese göstereceğiz."