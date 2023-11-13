Eskişehir'de "Erişkinlerin Birlikte Öğrenimi Kooperatifçilik Atölyesi Projesi"nin açılış toplantısı yapıldı

Eskişehir'de, Ticaret İl Müdürlüğünce hayata geçirilen, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) 2023 Yılı Teknik Destek Hibe Programı'na alınan "Erişkinlerin Birlikte Öğrenimi; Kooperatifçilik Atölyesi Projesi"nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Bağlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, projenin amaçları ile bu kapsamda neler yapılacağı anlatıldı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, yaptığı konuşmada, genç neslin kooperatif çalışmalarında yer almasının önemine dikkati çekti.

Eskişehir'i marka haline getirecek tüm çalışmalarda yer alacağına söz veren Gürcan, şöyle devam etti:

"Özellikle işin içinde kadın varsa yarını beklemenin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Erkeklerin anneleri olarak baktığımızda, toplumun enerjisi, özellikle bizim coğrafyamızda anne enerjisinden çıkan bir enerjidir. Rahmetli annemden bilirim. Evde hiçbir şey yoktur. Misafir geldiğinde annem, onu bunu birleştirerek sofra kurardı. O kadar da bereketliydi. Bu, aslında Türk kadınının, annesinin becerikliliği. Yeni nesil anneleri çok umutlu görüyorum. Bizden daha değerli annelik yaptıklarını düşünüyorum. Onların da sahaya girecek şekilde, burada alınacak, verilecek eğitimlerin, sürdürülebilir kooperatifçiliğe getireceği her katkıyı verene çok teşekkür ediyorum."

Vali Yardımcısı Hasan Çiçek ise proje kapsamında aralık sonuna kadar eğitimler verileceğini dile getirdi.

Dünyada değişen ekonomik şartlara Türkiye'deki kooperatiflerin uyumunu artırmak için çalışmalar yapacaklarını kaydeden Çiçek, şunları söyledi:

"İktisadi yapının değişmesiyle ürünü arz etme, üretme modeli ile tüketiciye ulaştırma modeli değişmiştir. Önceden fiziksel piyasalar vardı. İnsanlar bir yere giderek, bir ürünü ya da hizmeti beğenerek tedarik ederdi. Artık hem üretim hem de tüketim sürecinde dijital platformlar hakim olmaya başladı. İnsanların bir malı üretmesi için artık üretim bantları değişmiştir. Artık yapay zeka, robotik kodlama, siber sistemler gibi alanlarda büyük değişimler sağlanmıştır."

Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü de yaklaşık 2 ay sürecek projenin temellerinin atıldığını ifade etti.

Projeye katılan kooperatiflerin kapasitelerinin artırılmasını amaçladıklarını aktaran Kürkçü, "Ticaret İl Müdürlüğü olarak, bakanlığımızın bize sunduğu Kooperatiflerin Desteklenmesi Projesi (KOOP-DES) kapsamında, BEBKA ve diğer kurumlarca sunulan, bu ve buna benzer her türlü proje imkanından faydalanma ve kooperatiflerimizi bunlardan faydalandırma gayreti içindeyiz. KOOP-DES kapsamında 3 yıl içinde, 14 kooperatifimize 1 milyon 661 bin 299 lira hibe desteği sağlanmış, bu destekler sayesinde kooperatiflerimize birçok ekipman sunulmuştur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gürcan ve beraberindekiler, alanda kurulan stantları gezdi.