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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de, 6-13 Kasım tarihlerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent genelinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 13'ünün tutuklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 13:55 Güncelleme: 13.11.2023 - 14:01
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de, 6-13 Kasım tarihlerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent genelinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 13'ünün tutuklandığı bildirildi.

        Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan 5 ayrı olayda işlem yapılan 15 şüpheliden 13'ünün tutuklandığı bilgisine yer verildi.

        "Uyuşturucu madde kullanma" suçundan ise 21 olayda 26 şüpheliye işlem yapıldı. Operasyonlarda, 538 gram esrar, 53 gram kokain, 38 gram sentetik uyuşturucu, 60 uyuşturucu hap, tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Aynı tarihlerde jandarma bölgesinde ise "Uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" kapsamında yakalanan bir şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        Çalışma kapsamında tabanca, şarjör ve 15 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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